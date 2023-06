Biden senza freni: «Xi, un dittatore» 

WASHINGTON. La tregua tra Washington e Pechino è durata poco. A pochi giorni dalla stretta di mano tra Antony Blinken e Xi Jinping, Joe Biden è entrato a gamba tesa sulla ritrovata stabilità bollando il leader cinese come un «dittatore» e preparandosi ad accogliere alla Casa Bianca il premier dell'India, l'unico Paese ritenuto da Washington in grado di contrastare l'influenza della Cina nell'Indo-pacifico.

«Era in imbarazzo»

«Il motivo per cui Xi Jinping si è molto arrabbiato quando ho fatto abbattere quel pallone carico di strumenti per lo spionaggio è che non sapeva che fosse lì. Quello è il grande imbarazzo per i dittatori, quando non sanno cosa è successo», ha detto il presidente americano durante un evento elettorale in California, spiazzando pubblico e giornalisti presenti: e non solo per l’appellativo affibbiato al leader di Pechino. Biden ha anche involontariamente rivelato ciò che finora avevano ipotizzato solo i media, e cioè che Xi non fosse stato informato dal suo stesso governo del pallone-spia che stava sorvolando i cieli americani.

«È stato portato fuori rotta attraverso l'Alaska e poi giù attraverso gli Stati Uniti e lui non lo sapeva. Quando è stato abbattuto era molto imbarazzato e ha negato che fosse lì», ha insistito il commander-in-chief parlando a braccio. «Ora vuole avere di nuovo una relazione. Antony Blinken è appena andato laggiù. Ha fatto un buon lavoro e ci vorrà del tempo», ha proseguito il presidente, aggiungendo che non bisogna preoccuparsi troppo della Cina perché «ha reali difficoltà economiche».

Dura reazione

Ovviamente l'uscita non è affatto piaciuta a Pechino, che ha espresso tutta la sua irritazione per bocca della portavoce del ministero degli Esteri Mao Nin: «I giudizi» di Biden «sono assurdi e irresponsabili» e violano la «dignità politica della Cina», ha detto parlando ai giornalisti, ed esprimendo «il disappunto e la forte opposizione» della Cina. Sull'episodio anche la Russia ha approfittato per attaccare l'amministrazione Biden: «Gli Usa conducono una politica controversa e imprevedibile», ha sentenziato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ricordando la visita in Cina del segretario di Stato americano pochi giorni fa. D'altra parte in passato fu Vladimir Putin l'obiettivo delle sfuriate del presidente americano, che un anno prima della guerra in Ucraina lo definì «un assassino» e dopo l'invasione «un dittatore omicida».

Intanto alla Casa Bianca si stanno ultimando i preparativi per accogliere, con tutti gli onori di una visita di Stato, Narendra Modi, un leader che una volta si vide rifiutato il visto per Usa per questioni legate ai diritti umani e adesso è considerato da Washington un partner strategico. Soprattutto, malgrado tutte le smentite ufficiali, in chiave anti-Cina.

