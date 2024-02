Biden sanziona i coloni violenti 

Washington. La violenza in Cisgiordania ha raggiunto “livelli intollerabili” e rappresenta una minaccia alla pace e alla sicurezza di tutto il Medio Oriente. Alla vigilia dell’ennesima visita di Antony Blinken nella regione, Joe Biden prende una posizione netta verso i coloni israeliani estremisti e annuncia sanzioni contro quattro di loro colpevoli di attacchi ai civili palestinesi. Una misura che scatena l’ira del premier israeliano Benyamin Netanyahu e dell’ala più radicale del governo israeliano. Nel frattempo, secondo i mediatori del Qatar, ci sarebbero passi avanti nella tregua tra Hamas e Israele, mentre gli Stati Uniti sono ormai pronti a rispondere agli attacchi dei gruppi pro-Iran in Iraq e Siria.

«La situazione in Cisgiordania, con livelli particolarmente elevati di violenza da parte dei coloni estremisti, sfollamenti forzati di persone e distruzione di proprietà, ha raggiunto livelli intollerabili e costituisce una seria minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Cisgiordania e di Gaza, di Israele e di tutto il Medio Oriente», si legge nell'ordine esecutivo del commander-in-chief che ha imposto misure contro quattro coloni coinvolti in «atti di violenza, nonché in minacce e tentativi di distruggere o impossessarsi di proprietà palestinesi». Si tratta nella fattispecie di sanzioni finanziarie - gli individui colpiti non potranno accedere al sistema americano e, viceversa, i cittadini Usa non potranno fare affari con loro - e limiti sui visti.

Israele

L’iniziativa naturalmente non è affatto piaciuta ad Israele, con Netanyahu che ha difeso i coloni definendoli «cittadini rispettosi della legge» mentre il ministro delle Finanze di ultradestra Bezalel Smotrich è arrivato ad accusare Biden di «antisemitismo». Intanto, con l’arrivo del segretario di Stato in Israele, l’amministrazione Biden cerca di portare avanti contemporaneamente l’offensiva diplomatica. Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha annunciato di aver ricevuto «un’iniziale risposta positiva» da parte di Hamas sulla bozza di accordo stilata al vertice di Parigi aggiungendo che «anche Israele ha accettato la proposta di cessate il fuoco». L’intesa non è ancora stata finalizzata e si sta ancora lavorando su alcuni dettagli, ma un accordo tra le due parti sulla sostanza è un grande passo avanti. Una fonte palestinese vicina ai negoziati ha riferito che è improbabile che Hamas rigetti l’accordo sugli ostaggi ma insisterà sulla richiesta di mettere fine alla guerra e sul ritiro completo dalla Striscia, condizioni tuttavia che Netanyahu al momento esclude. Ma se da Gaza arrivano segnali di qualche timido progresso, nel resto della regione la tensione continua a salire. Dopo l’attacco del gruppo pro-Iran “Resistenza islamica in Iraq” che ha ucciso tre soldati americani in Giordania, gli Usa hanno approvato i piani per una serie di attacchi contro «personale e strutture iraniane» in Iraq e Siria.

RIPRODUZIONE RISERVATA