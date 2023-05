Biden rassicura gli Usa «Non ci sarà il default» 

Washington. «Sono fiducioso che avremo un accordo sul bilancio e che l'America non farà default». Joe Biden cerca di rassicurare il Paese e i mercati dalla Casa Bianca prima di partire per il G7 a Hiroshima, dove lo spettro di una bancarotta della nazione più ricca e potente del pianeta rischia di oscurare un'agenda dedicata alla guerra in Ucraina e ai rapporti con la Cina.

«Stiamo unendoci perché non ci sono alternative, sarebbe catastrofico se gli Usa non pagassero i loro debiti», ha ammonito il presidente dopo aver twittato che, «se l'America facesse default, quasi otto milioni di americani perderebbero il loro posto di lavoro e gli Usa scivolerebbero in recessione». Biden ha assicurato che le discussioni continueranno «finché non sarà raggiunto un'intesa» sul bilancio e che durante il viaggio in Giappone resterà in contatto con i negoziatori. Le posizioni restano distanti ma «ritengo che gli Stati Uniti non faranno default», gli ha fatto eco lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy, ribadendo però la richiesta di tagliare la spesa pubblica in cambio di un aumento del tetto del debito che consenta di evitare il peggio dal primo giugno.

