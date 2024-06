Biden: «Putin non si ferma all’Ucraina» 

Parigi. Uniti, venerdì, nella gratitudine per il D-Day di 80 anni fa e nella memoria per i caduti della libertà dell’Europa. Ieri, nel sostegno all’Ucraina e nella determinazione a frenare l’escalation in Medio Oriente: Francia e Stati Uniti hanno voltato definitivamente la pagina della cosiddetta “crisi dei sottomarini” del 2021, che divise Parigi e Washington su un colossale affare con l’Australia. Mai il presidente americano aveva trascorso tanto tempo - 5 giorni consecutivi - in un Paese diverso dagli Stati Uniti e Biden ha deciso di farlo, nonostante i suoi 81 anni, in quella che gli americani definiscono «la nostra più antica alleata».

Il tema dominante di queste giornate - dalle spiagge della Normandia ai saloni dell’Eliseo - è stato logicamente l’Ucraina e la ricerca di un’unità di intenti tra la Francia, che spinge per un sostegno più avanzato a Kiev, e gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con l’imminente scadenza elettorale. Dal pranzo di lavoro - al quale Biden e Macron sono approdati dopo l’ennesima cerimonia di questi giorni, stavolta alla tomba del milite ignoto sotto l’Arco di Trionfo - la coppia Francia-Usa è uscita rinvigorita e rassicurata. Alla determinazione nuovamente espressa da Macron di inviare in Ucraina istruttori militari nell’ambito di una coalizione europea ancora da inventare ma con la Francia in testa, Biden non ha dato segnali di adesione. Ma sulla visione strategica del conflitto e la scelta di campo, ha sgomberato da ogni dubbio: «Putin non si fermerà all’Ucraina, tutta l’Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima», ha avvertito, ringraziando gli «alleati europei» per il loro sostegno a Kiev. «Noi rimaniamo fermi al fianco dei nostri alleati, della Francia - ha rincarato poi -, non ci tireremo indietro».

Ancora meno ombre - da entrambe le parti - sulla determinazione ad operare per un cessate il fuoco a Gaza, anche se negli ultimi tempi la posizione francese si è via via inasprita nei confronti dell’atteggiamento israeliano nel conflitto.

