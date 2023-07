Biden: «Putin ha già perso la guerra» 

Helsinki. «Putin ha già perso la guerra in Ucraina» e le sue minacce di usare l’arma nucleare «non costituiscono una prospettiva reale»: Joe Biden alza il tono della sfida con lo zar a Helsinki, dove suggella il suo viaggio di quattro giorni in Europa rendendo omaggio all’ultima new entry della Nato e incontrando i leader del Nord (Finlandia, Svezia, Danimarca e Islanda) dopo lo “storico” summit dell’Alleanza a Vilnius. Un vertice dal quale esce vincitore per aver strappato il sì di Ankara all’adesione anche della Svezia e per aver mediato tra gli alleati garantendo ogni forma di assistenza a Kiev a lungo termine in attesa di un ingresso nell’Alleanza che, ha ribadito, è solo questione di tempo: «Il problema non è sapere se debba o meno entrare nella Nato ma quando potrà entrarvi, ed entrerà». Il presidente russo gli ha risposto: «L’adesione dell’Ucraina alla Nato creerebbe una minaccia alla sicurezza della Russia» e «non aumenterà la sicurezza della stessa Ucraina, ma in generale renderà il mondo molto più vulnerabile». Nello stesso tempo Putin ha tenuto aperta la via del negoziato. «La Russia non è contraria a discutere le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ma a condizione che la sua stessa sicurezza sia assicurata», ha concesso, mantenendo nel frattempo l’incertezza sul rinnovo dell’accordo sul grano.

Le armi

Poco prima il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, smentite come fake news le indiscrezioni dei media su possibili colloqui di pace in luglio, aveva ammonito che gli F-16 in Ucraina rappresenteranno una minaccia “nucleare” per Mosca, che ha già avvertito Stati Uniti, Regno Unito e Francia. «Li riceveremo nei tempi previsti, la Russia dovrà ingoiare il rospo, nonostante lo strepitio di Lavrov», lo ha provocato il ministro ucraino degli Esteri Dmytro Kuleba, mentre i vertici militari di Kiev hanno confermato l’arrivo delle controverse bombe a grappolo Usa. Neppure Biden si è fatto intimidire. Il commander in chief ha ostentato la forza e l’unità occidentale a Helsinki, la stessa città dove cinque anni fa Donald Trump sposò le smentite di Putin alle interferenze elettorali rinnegando le conclusioni dell’intelligence Usa e gettando nello sconcerto le cancellerie degli alleati. Biden spera che la controffensiva ucraina faccia progressi e che «spinga ad un accordo negoziato». Non è mancata una stilettata a Ievgheny Prigozhin, il capo dei mercenari Wagner: «Deve stare attento a ciò che mangia», ha ironizzato, alludendo al rischio che venga avvelenato.

