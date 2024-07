«Biden può ritirarsi già entro il weekend» Anche Obama lo scarica 

Washington. In isolamento, malato e con una domanda che lo tormenta: «Kamala Harris può battere Trump?». Per Joe Biden è un calvario: non solo perché è stato trovato positivo al Covid per la terza volta in due anni, ma anche perché l'81enne presidente è quasi rassegnato all'idea che sia arrivato il momento dell'addio, dopo che anche gli alleati storici e più potenti, Nancy Pelosi e Barack Obama, l’hanno abbandonato. E c'è chi parla di una pressione divenuta ormai «intollerabile» da parte di amici e compagni di partito a lasciare.

In quarantena nella sua casa del Delaware, Biden si sarebbe mostrato «più aperto» alla possibilità di ritirarsi o almeno ad ascoltare le argomentazioni della parte dei democratici che ritengono il passo indietro necessario per provare a vincere le elezioni: Axios azzarda l'ipotesi di una decisione in questo senso già nel weekend. «Cercheranno di persuaderlo amici e leader del partito a Capitol Hill», fa sapere una fonte informata.

Dalla Casa Bianca non trapela nulla e la campagna insiste nel dichiarare che il candidato resta lui. «Il presidente è impegnato a guarire dal Covid ma sta continuando a lavorare su tutti i dossier principali», ha assicurato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby in un briefing con pochi giornalisti, dicendosi fiducioso che Biden sarà in grado di incontrare a Washington il premier israeliano Benyamin Netanyahu lunedì prossimo. «Continuerò a lavorare per il popolo americano», ha assicurato anche il presidente prima di chiudersi nella sua residenza.

