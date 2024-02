Doppio banco di prova oggi nelle primarie presidenziali in Michigan, uno degli stati in bilico decisivi per la Casa Bianca. Per Joe Biden sarà un test sul voto della comunità araba, che minaccia di boicottarlo per non aver fermato il “genocidio” di Israele a Gaza. Per Donald Trump invece sarà un esame della sua presa sulla working class del Midwest, in una sfida già stravinta in partenza contro Nikki Haley (oltre il 50% di distanza per i sondaggi).