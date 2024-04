Biden prova a fermare Israele 

TEL AVIV. L’Idf si avvicina sempre più all’operazione a Rafah: l’esercito israeliano ha approvato i nuovi piani per l’invasione nel sud di Gaza e attendo solo il via libera dal Gabinetto di sicurezza.

La telefonata

«È questione di giorni», ha messo in guardia il presidente dell’Anp, Abu Mazen, rilanciando l’appello agli Usa («l’unico Paese in grado di farlo») a fermare l’operazione. E la questione è stata al centro di una nuova telefonata ieri sera tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu: il presidente Usa ha «ribadito la sua chiara posizione» su Rafah, pur confermando «l’incrollabile sostegno alla sicurezza» dello Stato ebraico. Nel colloquio i due hanno affrontato anche il nodo delle trattative in corso per il rilascio degli ostaggi e un immediato cessate il fuoco; mentre al Cairo è arrivata la delegazione di Hamas che oggi, ha annunciato un suo alto funzionario, dovrebbe dare la risposta alla controproposta israeliana, aggiungendo che «non ci sono grossi problemi» sull’ipotesi di accordo.

Blinken in tour

Un accordo potrebbe fermare l’imminente azione nella città palestinese a ridosso dell’Egitto, su cui sta lavorando con gli attori regionali anche il segretario di Stato Antony Blinken, arrivato a Riad in un nuovo tour che domani lo riporterà in Israele. La posizione americana su Rafah è nota: prima bisogna pensare alla popolazione civile della città. Ma che la carta dell’accordo sia quella vincente per evitare l’operazione militare sembra opinione prevalente anche in Israele. Lo stesso ministro del Gabinetto di guerra Benny Gantz ha sostenuto che «entrare a Rafah è importante nella nostra lunga campagna contro Hamas, ma il ritorno degli ostaggi catturati il 7 ottobre è di importanza molto più grande». «L’unico modo per evitare l’ingresso a Rafah - ha aggiunto una fonte israeliana - è raggiungere un accordo sugli ostaggi. Nessuno vuole che Israele entri nella città palestinese». La stessa fonte ha sottolineato che Israele ai mediatori ha fatto «grandi concessioni», incluso il ritorno dei palestinesi sfollati nel nord della Striscia, che è una delle principali richieste di Hamas.

L’incubo Cpi

Se dal Cairo arriverà l’ok da lla fazione islamica, Blinken - che in Arabia Saudita ha visto sia Abu Mazen sia altri leader arabi - in Israele dovrà confrontarsi con Netanyahu, il ministro Gantz e quello della difesa Yoav Gallant per mettere insieme gli ultimi dettagli. Sul premier e i due ministri si sta però addensando l’ipotesi che la Corte penale internazionale dell’Aja emetta mandati di arresto per la guerra nella Striscia. I media hanno riferito di telefonate continue nel fine settimana da parte di Netanyahu nel tentativo di convincere gli Usa a bloccare qualsiasi decisione della Cpi. E il ministro degli Esteri Israel Katz - in previsione di eventuali mandati di arresto - ha dato istruzioni a tutte le ambasciate israeliane «di prepararsi immediatamente per un’ondata di grave antisemitismo, focolai antiebraici e anti-israeliani».

RIPRODUZIONE RISERVATA