Biden pronto ad annunciare la ricandidatura 

WASHINGTON. Sono ore frenetiche per Joe Biden e il suo staff, che mettono a punto gli ultimi dettagli dell'annuncio ufficiale per la ricandidatura e finalizzano la squadra del presidente nella campagna 2024. Diciannove mesi intensi per promuovere i risultati ottenuti nel suo primo mandato alla Casa Bianca e convincere gli americani di essere ancora in grado di governare il Paese più potente del mondo, nonostante la veneranda età.

Forse oggi, nel giorno del quarto anniversario della candidatura di Biden alle elezioni del 2020, il comandante in capo finalmente farà il suo annuncio ufficiale in un video che, secondo il Washington Post, è stato girato nella sua casa al mare in Delaware appena rientrato dal viaggio in Irlanda: la missione più significativa per il presidente, il ritorno nella terra dei suoi avi, quella che ha sciolto ogni dubbio. Dopo quel weekend, il presidente e la First Lady sono rientrati alla Casa Bianca e hanno dato mandato ai più stretti consiglieri di mettere in moto la macchina elettorale.

