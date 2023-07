Biden parla agli studenti: «Non cederemo mai a Vladimir Putin» 

Vilnius. «Resteremo accanto all’Ucraina per tutto il tempo necessario, non cederemo mai a Vladimir Putin». Joe Biden ha parlato a migliaia di studenti riuniti in Lituania ma il suo messaggio è volato oltre le alte mura del gran cortile dell’Università di Vilnius verso Kiev, Bruxelles, Londra, Roma, Parigi e, soprattutto, Mosca. «Come gli Stati Uniti hanno rifiutato di riconoscere l’annessione degli Stati baltici da parte della Russia così si rifiuteranno di farlo con la Crimea e qualsiasi parte del territorio dell’Ucraina», ha esordito il secondo presidente americano a tenere un discorso in Lituania dopo George W. Bush nel 2002. «Decenni di oppressione sovietica non sono bastati ad affievolire la fiamma della libertà in Lituania», ha detto ancora. «Questi giorni sono una resurrezione».

La folla ha salutato le parole del leader del mondo libero con entusiasmo, sventolando bandiere americane e lituane insieme, con centinaia di bambini affacciati alle finestre dei palazzi che circondano l’università. «Resteremo a fianco di Kiev per tutto il tempo necessario. Oggi, domani e per quanto servirà», ha assicurato Biden ribadendo che Usa e alleati «non cederanno» alla «brutale guerra di Vladimir Putin. Ha fatto la scommessa sbagliata pensando di dividerci». «Questo è quello che siamo. Difendere la libertà non è il lavoro di un giorno, ma di una vita intera, è la nostra vocazione», ha insistito il presidente americano che ha annunciato che valuterà l’invio a Kiev di missili a lunga gittata. Il presidente americano oggi sarà in Finlandia per un colloquio con il presidente Sauli Niinistö. Una visita simbolica nel Paese che, dopo l’invasione dell’Ucraina, ha abbandonato la storica neutralità per entrare nella Nato.

