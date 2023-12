A poche settimane dalle primarie dei repubblicani in Iowa, decisive per capire in che direzione soffia il vento, Donald Trump augura a Joe Biden e ad altri avversari di «marcire all’inferno». Questo mentre l’Fbi apre un’indagine sulle minacce di morte ricevute dai giudici della Corte Suprema del Colorado che hanno escluso Trump dalle primarie nello Stato.