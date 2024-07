Biden, l’ira del presidente isolato 

Washington. La rabbia di Joe Biden contro la campagna orchestrata per rimuoverlo dalla corsa alla Casa Bianca cresce con il passare delle ore. Scaricato dagli alleati e relegato dal Covid (dal quale sta guarendo) nella sua casa in Delaware, il presidente è irritato soprattutto da Nancy Pelosi e Barack Obama, che vede rispettivamente come l’istigatrice della campagna per il passo indietro e il burattinaio dietro le quinte.

Pressione crescente

Obama, Pelosi e il leader del Senato Chuck Schumer furono coloro che nel 2016 gli consigliarono di non candidarsi e gli preferirono Hillary Clinton. Loro - è l’idea che lo ossessiona da anni, secondo alcune fonti - sono quelli che hanno consegnato il Paese a Donald Trump. «Hanno sbagliato nel 2016 e sbagliano anche ora», ripete ai collaboratori più stretti. A essere frustrata è l’intera famiglia Biden, che vede come un tradimento quello che il partito democratico sta facendo al presidente, sul quale la pressione per un ritiro sta diventando insostenibile. Le defezioni aumentano di giorno in giorno: sono più di 35 i membri democratici del Congresso che hanno chiesto pubblicamente un passo indietro di Biden, mentre continuano i presidi di manifestanti davanti alla Casa Bianca.

Le mini-primarie

Il presidente però resiste, almeno per il momento, e guarda alle tappe della sua campagna elettorale in Georgia e Texas la prossima settimana. Kamala Harris continua a difenderlo, ma è chiaro che la vicepresidente è nella posizione più complicata: deve mostrare - come sta facendo - lealtà assoluta al capo, e allo stesso tempo prepararsi alla possibilità di raccoglierne il testimone. Ma se Harris è la favorita per sostituire Biden nel caso facesse un passo indietro, alcuni nel partito capitanati da Pelosi premono per una mini-primaria. Mentre il dibattito prosegue, il tempo per Biden e i democratici stringe. Secondo indiscrezioni, se il presidente non deciderà entro oggi di lasciare la pressione da domani aumenterà, con un elevato numero di deputati e senatori pronti a chiederne il ritiro. Biden invece non intenderebbe muoversi almeno fino a mercoledì prossimo, ovvero fino alla fine della visita negli Stati Uniti del premier israeliano Benyamin Netanyahu, in arrivo domani, al quale non vuole dare soddisfazione visti i loro rapporti tesi su Gaza.

