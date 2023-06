Joe Biden ha invitato Giorgia Meloni alla Casa Bianca in luglio. Lo afferma Washington, riferendo della conversazione fra il presidente Usa e la premier italiana, ieri, «nell'ambito della stretta collaborazione con gli alleati e i partner dopo i recenti eventi in Russia». I due leader «si sono confrontati in vista del prossimo vertice Nato e discusso i recenti sviluppi in Nord Africa».