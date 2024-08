Biden in pressing su Netanyahu Trattativa ferma, Hezbollah non aiuta 

Tel Aviv. Vacilla pericolosamente il negoziato per arrivare a una tregua e al rilascio degli ostaggi, mentre cresce il rischio di escalation sul fronte nord, dove Hezbollah intensifica il lancio dei razzi verso Israele e obiettivi civili. Nel giro di 48 ore sulla proposta ponte statunitense si sono addensate le nuvole di posizioni che appaiono inamovibili.

Il presidente americano Joe Biden continua a fare pressioni su Benjamin Netanyahu esortandolo a una «maggiore flessibilità», dopo che l'israeliano ha escluso che le sue truppe si ritirino dall'asse Filadelfia, zona cuscinetto tra Gaza e l'Egitto, e dal corridoio Netzarim nella Striscia. Posizione, questa, diventata un ostacolo cruciale ai colloqui. Anche Hamas resta sulle sue posizioni, sebbene un messaggio di Yahya Sinwar, inoltrato agli Usa e a Israele attraverso emissari egiziani, sembrerebbe aprire uno spiraglio: il nuovo capo di Hamas chiede «garanzie per la propria vita» cercando la promessa di Israele a non cercare di ucciderlo, nel caso in cui l'accordo si chiuda.

Per il resto la milizia islamica che comanda a Gaza continua a rivendicare di aver accettato il piano Biden di maggio, pur accusando l’America di essere «diventata più disponibile ad assecondare Tel Aviv». Dichiarazione accentuata da indiscrezioni dal Cairo, secondo cui «i colloqui sono a un punto morto perché non ha senso tenere un altro vertice tra i mediatori». Ad aggiungere preoccupazione, gli attacchi della milizia sciita legata all'Iran: nelle ultime 24 ore Hezbollah ha lanciato 180 razzi sul nord di Israele.

