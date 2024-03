Biden il mediatore: «Serve la tregua» 

Tel Aviv. Joe Biden prova a dare una scossa ai negoziati su Gaza in permanente stallo, tornando a premere in prima persona per un accordo su una tregua prima dell’inizio del Ramadan. Un fallimento al Cairo sarebbe “molto pericoloso”, ha avvertito il presidente americano, rivolgendosi alle due parti con pari nettezza: «Tutto è nelle mani di Hamas» per accettare i termini «ragionevoli» di un cessate il fuoco, ma allo stesso tempo Israele «non ha scuse per bloccare gli aiuti umanitari», è la posizione della Casa Bianca.

La trattativa

Nella capitale egiziana la giornata si è conclusa per l’ennesima volta con un nulla di fatto, e il 10 marzo, data di inizio del mese di digiuno per i musulmani, è sempre più vicino. Washington teme che la prosecuzione delle ostilità in questo lungo periodo di tempo sarebbe devastante per una popolazione di Gaza già stremata, oltre al fatto che potrebbero verificarsi nuovi episodi di violenza a Gerusalemme, sulla Spianata delle Moschee. Biden ha sottolineato che gli israeliani sono stati «cooperativi» e che sul tavolo c’è una «proposta ragionevole» per una tregua di sei settimane e il rilascio degli ostaggi. Quindi per il presidente Usa l’intesa si può raggiungere con il sì di Hamas. Anche lo Stato ebraico, però, deve fare la sua parte per evitare una catastrofe umanitaria, consentendo l’accesso dei camion da Rafah: «Servono più aiuti», ha ammonito Biden, mentre aerei americani hanno lanciato oltre 36mila pasti nel nord. I colloqui in Egitto riprenderanno oggi. Gli israeliani non hanno ancora inviato una delegazione al Cairo, perché non hanno ricevuto i nomi degli ostaggi vivi, mentre Hamas insiste: «L’intesa sulla tregua è nella mani di Israele e degli Usa».

Gantz

Intanto Benny Gantz rimane al centro della scena. Il leader centrista, nel corso della sua missione a Washington, dove ha incontrato tra gli altri Kamala Harris, Antony Blinken, Jake Sullivan e Lloyd Austin, ha mostrato agli americani la sua visione del futuro di Gaza: «Un’amministrazione internazionale in cooperazione con i Paesi della regione». Nulla di più indigesto per Benyamin Netanyahu, che vuole mantenere il controllo sulla sicurezza della Striscia (e dei Territori) a tempo indefinito. Non a caso il premier ha sconfessato la missione in Usa di Gantz, che in molti accreditano come il suo più probabile successore alla guida del Paese.

