Piogge torrenziali e alluvioni anche nei deserti americani, in genere aridi e polverosi. Come sta succedendo in una zona desertica del Nevada, dove oltre 70 mila partecipanti al festival alternativo “Burning Man” sono intrappolati nel fango. «Penso che nessuno possa più negare l’impatto della crisi climatica», ha messo in guardia Joe Biden, volato sabato in Florida dopo l’uragano Idalia.