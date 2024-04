Biden firma, i missili erano già a Kiev 

WASHINGTON. Un nuovo maxi invio di armi all’Ucraina per rendere gli Stati Uniti e il mondo «più sicuri» di fronti ai pericoli della tirannia. Dopo mesi di stallo a Capitol Hill, Joe Biden mette a segno un’importante vittoria sia in chiave elettorale che sul fronte della politica estera con l’approvazione definitiva della sua legge di spesa da 95 miliardi, di cui una prima tranche da un miliardo destinata alle forze di Zelensky nell’ambito di un totale di 60,8 miliardi per l’Ucraina che comprende anche aiuti umanitari ed economici.

Intanto la Russia ha bloccato con il veto la risoluzione Onu elaborata da Usa e Giappone sulla prevenzione delle armi nucleari nello spazio. Gli Stati Uniti ritengono che «la Russia stia sviluppando un nuovo satellite dotato di un ordigno nucleare», così ha motivato il veto il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Spedizione segreta

Gli aiuti, ha assicurato Biden, partiranno «nei prossimi giorni» e arriveranno in Ucraina entro la fine di questa settimana. Nella lista diffusa dal Pentagono sulla prima tranche da un miliardo ci sono sistemi di difesa aerea, proiettili di artiglieria, veicoli corazzati e armi anticarro che si trovano già nei depositi americani in Europa. Tuttavia, secondo indiscrezioni, un mese fa gli americani avrebbero già spedito a Kiev gli agognati Atacms, che Washington ha sempre negato a Zelensky per il timore di un’escalation con la Russia. E anche se lo scorso ottobre il dipartimento della Difesa aveva mandato in Ucraina, senza troppa pubblicità, quelli a medio raggio, il leader di Kiev aveva continuato a premere per un’arma che potesse colpire oltre le linee di Mosca.

«Non ci pieghiamo»

I circa 200 missili a lungo raggio sarebbero arrivati a marzo, all’interno di un pacchetto da 300 milioni di dollari, e sarebbero già stati utilizzati due volte dall’esercito ucraino per colpire un aeroporto militare russo in Crimea mercoledì scorso e le truppe russe nel sud-est del Paese durante la notte di martedì. All’epoca membri chiave del Congresso erano stati informati della spedizione segreta di Atacms ma l’amministrazione Biden non aveva fatto nessun annuncio pubblico. Stando a quanto ha rivelato un alto funzionario dell’amministrazione americana, inoltre, anche in questo nuovo pacchetto ci saranno i potenti missili, capaci di colpire fino a 300 km. Per Biden, che ha ringraziato lo speaker repubblicano Mike Johnson per aver sbloccato la legge alla Camera sfidando gli estremisti trumpiani, si tratta di «un investimento» nella sicurezza degli Stati Uniti e dei loro alleati. «L’America non si piega a nessuno, men che meno a Vladimir Putin», ha avvertito il presidente assicurando che gli Stati Uniti «sconfiggeranno i dittatori nel mondo». «Se i nostri partner sono più forti lo siamo anche noi», ha sottolineato promettendo, ancora una volta, di non «lasciare da soli» i Paesi amici.

«Aiuto vitale»

Zelensky ha ringraziato il Senato americano, definendo il prossimo invio di armi un «aiuto vitale» per le sue forze. «Le armi a lungo raggio, l’artiglieria e la difesa aerea sono strumenti fondamentali per ripristinare la pace il prima possibile». «La chiave ora è la velocità. La velocità di attuazione degli accordi con i partner sulla fornitura di armi per i nostri guerrieri. La velocità con cui si eliminano tutti i piani russi per eludere le sanzioni. La velocità nel trovare soluzioni politiche per proteggere le vite dal terrorismo russo - ha sottolineato ancora il presidente ucraino – ogni leader che non perde tempo è un salvavita».

