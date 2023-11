Biden e Xi riaprono il dialogo su clima, diritti umani e armi 

San Francisco. Una stretta di mano, sorrisi di rito e quattro ore di faccia a faccia in una scenografica residenza alle porte di San Francisco per avviare il disgelo tra Usa e Cina. Non un reset, ma una ripresa del dialogo a tutti i livelli, anche militari, per «gestire responsabilmente la competizione» evitando che le tensioni degenerino in conflitti, in un mondo già troppo in fiamme. Con un invito a cooperare rilanciato anche da media statali del Dragone: «Il popolo cinese non dimenticherà mai un vecchio amico». Era l’obiettivo minimo del summit tra Joe Biden e Xi Jinping dopo che le relazioni tra i due Paesi sono scivolate al punto più basso, col tonfo finale dei palloni spia cinesi. Entrambi i presidenti avevano bisogno di una tregua, il primo per motivi politici, il secondo per ragioni economiche: Biden vuole evitare un conflitto aperto con Pechino nel bel mezzo di due guerre e della difficile campagna per la rielezione, Xi intende rilanciare una crescita in frenata, minacciata dalla bolla immobiliare.

«Pace e sviluppo globali», i due binari del vertice indicati da Pechino alla vigilia dell’incontro, il primo di persona dopo un anno ma il settimo tra i due leader, che si conoscono dal 2011, quando entrambi erano vicepresidenti. Xi non metteva piede negli Usa dal 2017, epoca Trump. La prima intesa è stata trovata sul clima, poche ore prima del vertice: Usa e Cina hanno firmato una dichiarazione comune in cui si impegnano a lavorare insieme sul problema. Preannunciato un accordo con cui Pechino lancerà un giro di vite sulla produzione e l’esportazione dei precursori chimici del Fentanyl, l’oppioide sintetico a basso costo. In cambio Washington potrebbe revocare le sanzioni contro l’istituto di scienze forensi, accusato di collaborare alla repressione degli uiguri nello Xinjiang, anche se i diritti umani in Cina sono nei “cahiers de doléances” di Biden. Previsto poi un impegno a limitare l’uso dell’intelligenza artificiale nelle armi nucleari.

