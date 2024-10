Biden difende “Bibi” ma cerca di fermarlo 

Washington. Joe Biden continua a garantire il suo scudo militare a Israele anche contro l’Iran ma è sempre più umiliato e irritato da Benyamin Netanyahu, che affonda ripetutamente i suoi sforzi per una tregua approfittando della sua debolezza di fine mandato e dell’ultimo mese di campagna elettorale americana. Sperando magari che rivinca il suo amico Donald Trump o di incassare il possibile prima che venga eletta Kamala Harris.

Ogni volta che la Casa Bianca chiede una soluzione negoziata o un cessate il fuoco, prima a Gaza e poi in Libano, Bibi sfida apertamente il leader Usa rafforzando e allargando la sua offensiva, quasi sempre senza consultarsi o avvisare in anticipo l’alleato americano: dall’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran a quella del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah a Beirut, decisa mentre il commander in chief lanciava con Parigi una proposta di tregua di 21 giorni in Libano. Superata anche l’ultima apparente linea rossa, un’invasione di terra in questo Paese. Tanto da indurre il dipartimento di stato Usa a preannunciare la mossa israeliana nel tentativo di circoscriverne la portata, suscitando l’irritazione di Israele per la “fuga di notizie”.

