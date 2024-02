Biden contro Putin: varate 550 sanzioni 

Washington. Joe Biden ha imposto il più vasto pacchetto di sanzioni americane contro la Russia dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina in risposta alla morte di Alexei Navalny e per la “brutale” guerra contro Kiev, giunta ormai all’inizio del suo terzo anno. «Se Putin non paga il prezzo per la morte di Navalny per la distruzione provocata andrà avanti e il costo per gli Stati Uniti e i nostri alleati nella Nato, in Europa e nel resto del mondo salirà», ha avvertito annunciando oltre 500 nuove misure contro il settore della Difesa e quello finanziario russi ma anche contro funzionari e i dirigenti del carcere nel quale l’oppositore dello zar è morto.

«È solo l’inizio», ha poi sottolineato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, precisando che presto saranno annunciate nuove misure. Colpiti anche il sistema di pagamento russo Mir e la rete di approvvigionamento di droni di Mosca nonché oltre 100 compagnie che «hanno fornito supporto alla macchina da guerra russa». Biden ha assicurato che gli Stati Uniti continuano a essere impegnati a contrastare i «tentativi di repressione di Putin in patria e all’estero» e ha rinnovato l’appello al Congresso sugli aiuti a Kiev.

