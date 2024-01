Biden contestato dai manifestanti pro-Gaza negli Usa 

Washington. Joe Biden sbarca a Charleston nel luogo di uno dei peggiori massacri razzisti degli ultimi anni nel tentativo di riconquistare il voto degli afroamericani sfiduciati e delusi dalla sua presidenza. Ma si scontra con un gruppo di manifestanti pro-Gaza che lo interrompe durante il discorso contestandogli il sostegno a Israele e accusandolo di non dare lo stesso valore alle migliaia di vittime innocenti nella Striscia.

In South Carolina, il commander-in-chief che ha portato la prima donna nera alla Corte Suprema ha visitato la Methodist Episcopal Church, dove nel 2015 un suprematista bianco uccise il pastore e otto fedeli. «Il suprematismo bianco è il veleno del nostro Paese», ha avvertito dal pulpito ricordando di aver partecipato da vice presidente, assieme a Barack Obama, ai funerali del reverendo Clementa Pinckney e di essere tornato due giorni dopo nella stessa chiesa per pregare con un gruppo di fedeli per il figlio Beau, morto di cancro qualche settimana prima. A metà discorso Biden è stato però interrotto da un gruppo di manifestanti pro-Gaza che hanno urlato «cessate il fuoco subito». «Se davvero avete a cuore le vite perse qui, allora dovreste onorare le vite perse in Palestina», ha gridato una donna che è stata poi allontanata dal Secret Service. «Capisco la vostra rabbia», ha risposto Biden assicurando di essere impegnato con Israele per proteggere i civili palestinesi nella Striscia. «Ho lavorato con il governo israeliano per convincerlo a ridurre le operazioni e lasciare in modo significativo Gaza», ha dichiarato. «La verità è sotto attacco nel nostro Paese, così come la democrazia e i diritti», ha proseguito il presidente, ricordando i linciaggi subiti da tanti neri.

