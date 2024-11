Biden consiglia Trump: «Appoggio a Kiev» 

Washington. Un incontro nella tradizione americana, eppure straordinario. Joe Biden ha ricevuto Donald Trump alla Casa Bianca dopo mesi, anni perfino, di attacchi reciproci senza esclusione di colpi perché ha voluto assicurare il popolo degli Stati Uniti che ci sarà una transizione pacifica. Un gesto in totale contrapposizione con il caos, la violenza e i morti che il tycoon si è lasciato alle spalle dopo la sconfitta nel 2020. Sorridenti e rilassati, i due ex avversari seduti davanti al caminetto acceso dello Studio Ovale si sono scambiati una cordiale stretta di mano e parole gentili. Toni e atmosfere diversi dal loro ultimo incontro, il dibattito televisivo di giugno che ha segnato la fine della corsa di Biden.

«Bentornato presidente eletto Donald», ha esordito il commander-in-chief che quattro anni fa non ha ricevuto la stessa cortesia dal Trump uscente. «La politica è dura, spesso non è un mondo piacevole. Ma oggi è una bella giornata e sono grato per questa transizione così tranquilla», ha risposto The Donald, promettendo che il passaggio di potere sarà «il più liscio possibile» e ringraziando ancora una volta il presidente per l’invito «molto apprezzato».

A parte i convenevoli e il forte valore simbolico, il colloquio di circa due ore è stato per lo più incentrato su uno dei tempi più a cuore dell’anziano commander-in-chief in uscita: la guerra in Ucraina. Mentre lo speaker della Camera Mike Johnson ha già avvertito che non saranno più inviati soldi a Kiev e Trump sta pensando di nominare un inviato «per la pace», Biden ha chiarito al suo successore che aiutare le forze di Volodymyr Zelensky «è necessario per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e la stabilità dell’Europa» e per contenere la Cina, mantenendo l’equilibrio nell’Indo-pacifico. Anche la first lady Jill ha voluto salutare il tycoon per consegnargli una lettera scritta a mano di congratulazioni per Melania, dopo che l’ex first lady ha snobbato l’invito per il tè con una scusa piuttosto banale. Prima del colloquio alla Casa Bianca il presidente eletto ha incontrato all’hotel Hyatt di Washington i deputati repubblicani, accompagnato dall’onnipresente Elon Musk. Il tycoon ha dato il suo appoggio a Johnson per un secondo mandato da speaker.

Intanto, il Senato ha eletto il suo leader, non Rick Scott, appoggiato da Musk e dal movimento Maga, ma John Thune, vice dell’uscente Mitch McConnell, in passato spesso critico nei confronti di Trump.

