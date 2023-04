Biden commuove l’Irlanda: «Sono a casa mia» 

Dublino. Un occhio al passato - quello della storia e quello delle proprie radici - l’altro proiettato sulla rincorsa al secondo mandato. Joe Biden affronta così la terza delle quattro giornate di una visita fra pubblico e privato in Irlanda, rifugio «del cuore» in un tempo cruciale per la sua vita e per il mondo. Lasciate alle spalle le poche ore trascorse a Belfast, dove a margine della celebrazione del 25esimo anniversario dell’Accordo di Pace nordirlandese del Venerdì Santo 1998 non è mancata qualche fibrillazione con Londra e con i lealisti locali più intransigenti - in Irlanda Biden è stato accolto da un’atmosfera di pura festa. A Dublino, di fronte alle due Camere riunite del Parlamento locale, l’Oireachtas Éireann, il presidente tra gli applausi ha cavalcato la mozione degli affetti, dicendosi «a casa» e alzando gli occhi al cielo, come per richiamare su qualcosa di memorabile lo sguardo di sua madre, che questo ritorno in Irlanda aveva in qualche modo profetizzato. Ma ha anche lodato il contributo di Dublino alla risposta occidentale contro Putin, citando la frase pronunciata da Kennedy nel ’63: non può esserci «neutralità fra libertà e tirannia». Parole accompagnate anche da una pungente sollecitazione all’alleato britannico a cooperare più strettamente con Dublino per garantire la stabilità dell'Irlanda del Nord anche dopo la Brexit.

