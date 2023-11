Biden chiede a Netanyahu una tregua lunga e corridoi per i civili  

Washington. Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza continua a rimanere fuori discussione anche per gli Stati Uniti ma Joe Biden aumenta la pressione su Benyamin Netanyahu affinché accetti una tregua di qualche giorno nelle sue operazioni militari contro Hamas per consentire il rilascio degli ostaggi e concedere un po’ di respiro alla popolazione civile palestinese intrappolata nella Striscia. A tal fine, il presidente americano, che negli ultimi giorni non ha nascosto una certa frustrazione nei confronti del riottoso alleato, ha inviato il capo della Cia in Qatar per trattare con il Mossad, mentre la Casa Bianca ha annunciato che Israele consentirà pause di quattro ore nel Nord per permettere l’evacuazione in sicurezza dei civili. Al corridoio già aperto da qualche giorno lungo l’arteria Sallah-a-din - quella che attraversa la Striscia in tutta la sua lunghezza - se ne aggiungerà un altro lungo la costa.

Prima di imbarcarsi sull’Air Force One per l’Illinois, Biden ha voluto mettere in chiaro di aver «chiesto» al governo israeliano «pause più lunghe di tre giorni» e che la sua amministrazione «non si fermerà» fino a quando non saranno liberati tutti gli ostaggi. Biden si è detto «ottimista», nonostante mercoledì la Casa Bianca abbia ammesso di non avere «nessuna indicazione» che le persone sequestrate dai terroristi di Hamas siano ancora vive. Di questo dovranno occuparsi a Doha il capo dell’intelligence Usa, William Burns, quello del Mossad David Barnea e le loro controparti qatariote che, finora, hanno svolto un ruolo fondamentale di mediazione sugli ostaggi. Secondo quanto hanno riferito fonti informate alla Cbs, i colloqui in Qatar «stanno procedendo bene» ma «restano da definire alcuni dettagli». Quanto alla possibilità di un cessare il fuoco, il presidente americano continua a mantenere la linea dura al fianco di Israele e lo esclude categoricamente. «Non c'è nessuna possibilità che si faccia. Nessuna», ha affermato Biden.

