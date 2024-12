Biden boccia le aperture di Putin: «Infondate» 

Bruxelles. I tentativi di Vladimir Putin di dettare la linea sull’Ucraina trovano la risposta gelida di Washington. Le parole del presidente russo sulla sua volontà di «porre fine alla guerra» una volta raggiunti gli obiettivi sono «vuote» e pronunciate da «un uomo da non prendere seriamente quando parla di una soluzione» ha tagliato corto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, mettendo in luce le contraddizioni tra le frasi che riecheggiano da Mosca e le azioni sul campo. Dove gli attacchi russi a Natale non si sono fermati e anche la guerra ibrida si è aggravata.

L’allarme sul sospetto sabotaggio di un cavo elettrico e dei quattro cavi in fibra ottica che collegano la Finlandia all’Estonia ad opera della petroliera Eagle S salpata da San Pietroburgo è già risuonato nelle stanze della Nato: la presenza degli Alleati nel Mar Baltico sarà rafforzata. E la tensione resta alta sull’altro giallo di Natale, quello del volo J2-8243 dell’Azerbaigian Airlines precipitato in Kazakistan, con la compagnia azera che parla di «cause di interferenza esterne fisiche e tecniche». Unica a rompere gli schemi in Europa, la Slovacchia ha confermato l’offerta come sede per colloqui di pace sull’Ucraina, mentre l’amministrazione Biden - bollando come infondate le aperture di Mosca - è impegnata ad approvare un altro pacchetto di aiuti per Kiev. La tesi sull’inaffidabilità dello zar è avvalorata dall’Istituto americano per lo studio della guerra (Isw), secondo cui Putin avrebbe rigettato anche il piano proposto dal presidente eletto Donald Trump, che suggeriva di ritardare di 10 o 20 anni l’adesione dell’Ucraina alla Nato.

