Biden attacca: «Putin è come Hitler» 

Washington. I sussurri degli eroi che hanno dato la vita per difendere la democrazia contro il regime nazista chiamano a raccolta gli Stati Uniti e i loro alleati per difendere, ancora una volta, la «democrazia in Ucraina e nel resto del mondo». Sullo sfondo delle spiagge della Normandia che hanno visto morire oltre 4 mila soldati alleati, di cui la metà americani, Joe Biden ha pronunciato forse il suo discorso più potente finora paragonando la minaccia di Vladimir Putin a quella di Adolf Hitler ed ergendosi ad unico leader del mondo libero in grado di sconfiggerlo. «Siamo qui non solo per onorare coloro che hanno mostrato un coraggio così straordinario quel giorno, il 6 giugno 1944, ma per ascoltare l’eco delle loro voci. Per ascoltarli. Ci stanno chiamando e ci chiedono di rimanere fedeli a ciò che rappresenta l’America», ha dichiarato il commander-in-chief nello stesso luogo nel quale nel 1984 l’allora presidente Ronald Reagan pronunciò il suo discorso più celebre, nella zona teatro dello sbarco dei soldati americani in Europa.

Ritardi

Poco prima di salire a Pointe de Hoc, il presidente aveva incontrato Volodymyr Zelensky a Parigi e per la prima volta si era scusato in pubblico dello stallo di sei mesi al Congresso degli aiuti militari all'Ucraina. «Mi scuso per quelle settimane in cui non sapevate cosa stava accadendo sul fronte dell’assistenza», ha detto al leader di Kiev ribadendo il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina. «Siamo impegnati fino in fondo al vostro fianco». Zelensky ha ringraziato Biden per il «supporto significativo» e ha paragonato lo sforzo americano alla lotta contro Hitler, ottant’anni fa. Anche Biden, nel suo discorso, ha citato il Fuhrer paragonandolo a Putin (che continua a usare la minaccia nucleare contro l’Ucraina ma dice che non userà la bomba atomica) e sottolineando che i veterani americani della Seconda Guerra Mondiale avrebbero voluto che gli Usa oggi fermassero l’aggressione del Cremlino.

Putin attacca Parigi

Sembra non avere fine inoltre la spirale di tensione innescata tra Mosca e Parigi. Il presidente Emmanuel Macron «dichiara che la Francia è pronta a partecipare direttamente al conflitto militare in Ucraina», ha denunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che il presidente francese ha annunciato l’intenzione di inviare caccia Mirage a Kiev e di creare una “brigata francese” composta da 4.500 soldati ucraini contro i russi. Le affermazioni di Macron, fatte in un’intervista televisiva con TF1 e France 2, fanno seguito alle ipotesi avanzate di inviare direttamente truppe occidentali sul campo e di creare una coalizione di Paesi per mandare istruttori in Ucraina. Tutte dichiarazioni «molto, molto provocatorie, che aggravano l’escalation nel continente e non portano a niente di positivo», ha affermato Peskov. Le nuove iniziative annunciate dalla Francia si accompagnano all’assenso espresso dallo stesso Macron alle truppe di Kiev all’uso di armi fornite da Paesi Nato anche per bombardare il territorio russo, in un momento molto difficile per le forze ucraine. L’Italia ha ribadito la sua presa di distanza dalla Francia. «Quella di Macron non è la posizione dell’Italia, bisogna evitare l’escalation», ha sottolineato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

