Biden ai Dem: sono come Eisenhower 

WASHINGTON. Joe Biden mobilita i grandi donatori del partito democratico, paragonandosi a Roosevelt ed Eisenhower. Venerdì sera ha tracciato un bilancio dei suoi primi due anni e una road map per «finire il lavoro» davanti a 150 tra grandi donatori e big del partito, con l’obiettivo di raccogliere oltre un miliardo di dollari. Ricordando che «siamo ancora nel mezzo della battaglia per l’anima di questo Paese», ha attaccato l’estremismo trumpiano e ha elencato i suoi risultati: «12 milioni di nuovi posti di lavoro in due anni, più di quelli creati da qualsiasi presidente in un mandato di quattro anni», una «disoccupazione al 3,5%, un livello che non si vedeva da 50 anni», l'American Rescue Plan, «il più aggressivo piano di ripresa economica dai tempi di Franklin Delano Roosevelt», il piano bipartisan per le infrastrutture che è «l’investimento più consistente» nel settore «dai tempi di Eisenhower». E poi la legge su chip e scienza, «l’investimento più significativo nella produzione manifatturiera e nella ricerca nella storia Usa».

