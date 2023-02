Biden a Kiev: «Putin sta fallendo» 

Il presidente Usa e Zelensky si sono soffermati su «armi a lungo raggio e armi che potrebbero ancora essere fornite all'Ucraina». Ma soprattutto Biden loda l'eroismo e il coraggio degli ucraini, ricordando la telefonata con Zelensky un anno fa: «Mi dicesti che si potevano sentire le esplosioni in sottofondo. Non lo dimenticherò mai. Io chiesi: cosa posso fare? E tu: metti insieme i leader per sostenere l'Ucraina, chiedi loro di sostenere l'Ucraina. Un anno dopo Kiev resiste, la democrazia resiste, e il mondo resiste con voi. Putin pensava che l'Ucraina fosse debole e che l'Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso e ora sta fallendo».

Un evento altamente simbolico, così come l'immagine simbolo di questa giornata storica resterà l'abbraccio fra Biden e Zelensky davanti ad un muro di volti: centinaia di fotografie, di uomini e di donne, gli ucraini morti in battaglia dal 2014. In questa giornata ricorre anche il nono anniversario della rivoluzione di Maidan e si commemora il giorno dedicato agli «eroi», vittime della repressione di quella rivolta. La commozione dei due leader è palpabile durante la passeggiata nel centro di Kiev. Poi, a Palazzo Mariinskyi, Biden annuncia un nuovo pacchetto di aiuti da mezzo miliardo di dollari: includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria, più Javelin e obici. E proprio degli aiuti ha parlato ieri con la premier Giorgia Meloni, raggiunta da una telefonata di Biden.

Kiev . Un abbraccio tra Joe Biden e Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti è arrivato ieri mattina per una visita a sorpresa che ha spiazzato tutti. Una visita per ribadire il sostegno «incrollabile» degli Stati Uniti, e «riaffermare il nostro fermo impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina». A confermare che l'America rimarrà al fianco di Kiev «per tutto il tempo che serve», proprio alla vigilia dell'anniversario dell'aggressione russa, il 24 febbraio del 2022. Un evento dal valore altamente simbolico, tanto che – mentre a Mosca cresce l'attesa per il discorso di Vladimir Putin, previsto oggi – si scatenano le reazioni della propaganda russa, da Dmitry Medvedev alla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, a politici e commentatori. Biden «è come Hitler». E ancora, «Avremmo potuto ucciderlo. Con la sua visita a Kiev ha dimostrato che gli Usa puntano a sconfiggerci».

La commemorazione

La prima telefonata

Il valore simbolico

«Questa visita ci porta più vicini alla vittoria». I suoi risultati, «si vedranno sul campo di battaglia», ha detto Zelensky, «speriamo che il 2023 diventi un anno di vittoria». Kiev chiedeva da tempo una visita di Biden, e stando a fonti governative è stata preparata in poco tempo nella massima riservatezza. Una missione «storica e senza precedenti in tempi moderni», ma anche «rischiosa», ha sottolineato il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan, svelando che i russi sono stati avvertiti solo qualche ora prima per evitare «incidenti» che potessero portare a uno scontro diretto tra le due potenze nucleari. Ne è valsa la pena però, se per la sua forza simbolica c'è già chi paragona questa visita a quella di Jfk al Muro di Berlino nel 1961, in piena crisi con l'allora Urss.

Sforzi di mediazione

C'è poi il valore di quel pressing per una strada verso la pace se è vero, come del resto ha riferito ancora Sullivan, che i due leader a colloquio hanno affrontato anche il tema del processo «verso una pace giusta e durevole». Cresce l'attesa per gli sforzi di mediazione della Cina: oggi l'inviato di Pechino Wang Yi si presenterà al Cremlino per parlare del piano di pace messo a punto da Xi Jinping. Il presidente Usa lascia la capitale. Ci è rimasto meno di sei ore, la traccia lasciata nella Storia potrebbe risultare però indelebile.

