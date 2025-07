Bidderosa, culurgiones e resistenza C’è Marco Castello ad “Abbabula” 

Marco Castello arriva in Sardegna con lo stesso passo con cui affronta la musica: discreto, curioso, artigianale. Siracusano, ha attraversato l’Italia e l’Europa con il suo suono leggero e ironico, tra funk, cantautorato e derive anni ’70.

Quando, in passato, ha visitato l’Isola, ha sentito amore a prima vista: spiaggia di Bidderosa, culurgiones e il suono delle launeddas. Come la sua musica, fatta di strumenti e poca post-produzione. Una scelta, in un mondo che abbraccia la sequenza digitale: «Cerco la magia che vibra fisicamente, nel legno e nel metallo. Rispetto chi lavora in digitale, ma non trovo la stessa bellezza».

A chi gli fa notare che nei suoi pezzi convivono malinconia e ironia, risponde che l’ironia c’è, ma la malinconia non è intenzionale: «La musica è un’astronave. Voglio trasmettere rabbia e riflessione, non piagnisteo. Anzi, non sopporto gli artisti bravi ma tristi come i Radiohead: dopo un minuto di ascolto vado in posizione fetale, in un angolo».

Allora come definirlo?

«Non mi pongo il problema. Faccio quello che mi piace. E le cose che mi piacciono, anche se non appartengono al presente, non vuol dire che non siano contemporanee. Se col rock continuano a romperci, perché non possiamo con il funky e i cantautori italiani del passato?». Trentuno anni, tante collaborazioni ma nessuna forzatura: nascono da un’amicizia, da un sentire comune prima che da esigenze discografiche.

“Megghiu Suli”

«Se non c’è sintonia umana, non può esserci quella musicale e allora delego poco o nulla. Così a Siracusa ho fondato una mia etichetta, Megghiu Suli, un atto d’amore verso la Sicilia. Un tentativo di resistenza, perché qui, più che altrove, si è persa la memoria». La provincia torna al centro. «Un tempo c’era la vergogna, ora fa pure figo essere della periferia. Non mi interessa, però, fare l’eroe che si riscatta, come certi rapper. Vorrei solo che provassimo a essere noi stessi».

Le due Isole

In Sardegna – prosegue – «ci sono tanti riti e tradizioni. Anche a Napoli: i bimbi parlano in napoletano e conoscono la canzone napoletana. La musica napoletana è diffusa. In Sicilia tutto è cartoline, carretti, coppola e lupara. I genitori ci rimproveravano quando parlavamo in siciliano». La musica può viaggiare su altri binari: «Non mi importa, allora, che qualcuno capisca le parole, anzi può essere più stimolante e così anche si può ritrovare identità». Questa identità la ammira in Sardegna, di cui invidia i tanti festival, ma anche l’ambiente: «È più selvaggio, più verde: in Sardegna i boschi esistono ancora, in Sicilia c’è la campagna perché gli alberi sono stati tagliati». Non è affascinato dall’idea di un Mediterraneo che unisce tutti. «Sicilia, Napoli e la Sardegna hanno una propria specificità. In Sardegna ascolto “No potho reposare” e mi commuovo. A Napoli altro ancora. Siamo diversi, ma capaci di parlarci». Ad “Abbabula” si augura che la gente si diverta. «Se poi faccio riflettere tanto meglio».

