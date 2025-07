Biddemonti senz’acqua da 15 giorni 

«Da quindici giorni non ho un filo d’acqua in casa e neppure per gli animali». Bruno Mura afferma che la sua proprietà sia ostaggio di un disservizio, adducendo la causa alla siccità, e che la sua richiesta d’aiuto al Comune di Osini non sia stata accolta. Pensionato di 71 anni, ex dipendente di Ente foreste, abita nelle campagne di Biddemonti insieme alla moglie. Qui, in un territorio più vicino a Tertenia ma che insiste nell’isola amministrativa di Osini, è proprietario di una casa colonica e possiede degli animali. «Non faccio l’allevatore, ho qualche capo di bestiame per il sostentamento familiare», dice Mura. «Qualche animale - è il racconto del pensionato - è pure morto di sete in quest’ultimo periodo. Sono costretto ad acquistare l’acqua perché i pozzi si sono seccati. Nei giorni scorsi ne ho comprato mille litri e l’ho pagata 200 euro. Non posso permettermi di continuare così, sarebbe una spesa insostenibile. Ho chiesto aiuto al Comune di Osini ma nessuno mi ascolta. Qui siamo allo stremo». Fin qui la versione del pensionato. Tutt’altra la posizione illustrata dal sindaco, Alfredo Cannas, che chiarisce i motivi per cui l’ente che amministra non può accogliere la richiesta di Mura: «Non siamo tenuti a fornire l’acqua nei termini richiesti. Ciascun cittadino di Osini che possiede proprietà da quelle parti - dichiara il primo cittadino, una vita professionale al servizio del Genio civile di Nuoro - è provvisto di pozzi e non richiede l’acqua al Comune. Ho già spiegato, per vie brevi, a Bruno Mura come stanno le cose. Di più non possiamo fare né dire». (ro. se.)

