“Bidda festival”, l’arte incontra i cittadini 

Un dialogo continuo tra arte e cittadini della piccola comunità di Siris. È questo l’obiettivo del “Bidda festival”, giunto alla seconda edizione dopo il gran successo dello scorso anno. Un progetto di arte pubblica, ideato e curato da Andrea Casciu, con il supporto dell’associazione culturale “The Wall” e dell’amministrazione comunale che lo ha finanziato. Dal 10 al 16 giugno gli artisti realizzeranno le opere che andranno ad arricchire spazi e strade del piccolo paesino del Parte Montis di soli 230 abitanti.

L’iniziativa

«Il progetto Bidda persiste nel suo obiettivo, ovvero far dialogare l’arte con gli abitanti del paese e non solo – commentano Casciu e il sindaco Emanuele Pilloni - in questo anno sono state numerosissime le persone arrivate in paese per visitare e fotografare le opere realizzate. Con il linguaggio dell’arte pubblica il “Bidda festival” entra nel tessuto sociale e nella struttura urbana del paese». Saranno realizzati cinque murales ad opera di artisti di caratura nazionale e internazionale come Erica il Cane, Ligama, Giulia Dall’Ara, Banco Ittico e Dante Montisci. Inoltre lo scultore Roberto Fanari realizzerà un’opera in ferro che verrà installata nel parco cittadino, mentre all’artista Rugge è affidato il compito di chiudere il festival con una parata ricca di personaggi fantastici, nati dal laboratorio condiviso che si terrà nel corso della settimana con ragazzi e volontari non solo di Siris ma in arrivo da tutta la Sardegna. «Anche quest’anno – proseguono Casciu e Pilloni - la tematica del festival è libera in quanto l’obiettivo del progetto “Bidda” è la costruzione di una connessione partecipata tra gli artisti, il territorio e soprattutto i cittadini in modo da creare gli stimoli necessari per far sì che le opere richiamino la nostra storia e la tradizione con uno sguardo nuovo, libero e contemporaneo. Le idee avranno origine dalla vita di paese e dalla convivenza con i suoi abitanti». Il calendario del festival prevede tra il 10 e il 16 giugno l’inizio e la fine dei lavori. Il 15, inoltre, è previsto il tour dei murales, a cura di Elisa Desortes, a cui seguirà aperitivo e Dj set per tutta la serata. Il 16, invece, la parata a cura dell’artista Rugge e alle 19.30 la chiusura con intrattenimento musicale. «Bidda Festival – concludono Casciu e Pilloni – è fatta di incontri, condivisioni, scambi culturali e ha un unico desiderio: mettere in connessione tutto il paese, attraverso la collaborazione fondamentale e necessaria di tutti».

