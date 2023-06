Biciclette e pallone per il “Caffè Corretto” 

Si parlerà di ciclismo e calcio nell’ultima puntata settimanale (domani ci sarà “il meglio di”) di “Caffè Corretto”, appuntamento con l’attualità e l’informazione in onda dalle 8.30 alle 10 su Radiolina (e in replica alle 12 in tv sul canale 99 del digitale terrestre). Tra gli ospiti di Carlo Alberto Melis ( nella foto ), Roberto Ruini, organizzatore del GiroDonne (versione femminile del Giro d’Italia) che si concluderà in Sardegna, e Daniele Cortis, direttore della Scuola Calcio Gigi Riva dove è cresciuto Nicolò Barella.

