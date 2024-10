Biciclette d’epoca in mostra nell’ex cinema 4 colonne 

Biciclette d’epoca al centro storico. Sarà visitabile fino a oggi dalle 10 alle 21, nell’ex cinema 4 Colonne in via Vittorio Emanuele 62, una mostra organizzata dalla Polizia locale che vede protagoniste 25 bici. Modelli come la bicicletta che alla fine degli Anni 30 veniva utilizzata dall'impiegato del dazio, o due Bottecchia, "cavalcate" al Giro d’Italia e al Giro di Sardegna negli anni 60. «Una mostra piena di curiosità - afferma il comandante Gianni Serra, – che abbiamo deciso di organizzare al centro storico per valorizzare un’area dove siamo quotidianamente presenti». A contribuire all’evento la preziosa collaborazione dell’ex agente Roberto Demuro, ora in pensione che recupera bici per donarle a chi ne ha bisogno.

