Bicicletta travolta da un’auto sulla 126 

Schianto all’alba tra un auto e una bicicletta sulla statale 126. Si trova in gravi condizioni, all'ospedale Brotzu di Cagliari, Gianluca Massa, dipendente comunale di 53 anni, rimasto coinvolto nel terribile incidente alle porte di Carbonia.

Lo schianto

L’uomo ha riportato importanti fratture agli arti inferiori e lesioni ad alcuni organi interni: non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi resta ancora oggi riservata. Percorreva la via Nazionale, tratto urbano della statale 126, in direzione San Giovanni Suergiu, che in quel tratto appartiene ancora al territorio comunale di Carbonia. Per cause ancora da accertare è stato travolto da una Bmw che si accingeva ad entrare nell’area di servizio di un impianto di carburante. Uno schianto terribile che ha distrutto la bicicletta e fatto rovinare il ciclista sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai passanti che hanno allertato immediatamente i soccorsi con una chiamata al 118. La centrale operativa ha inviato sul posto il personale della Sulcis Emergenze e la medicalizzata del Sirai, dove Massa è stato trasportato, per essere poi successivamente trasferito, durante la mattinata, all'ospedale Bortzu di Cagliari con l'elisoccorso atterrato allo stadio Zoboli. Sul posto si è fermato un agente della stazione navale del Corpo forestale di Sant'Antioco che, in attesa dell'arrivo dei carabinieri, ha regolato il traffico in ingresso e uscita dalla città. Successivamente sono arrivati i militari della stazione di San Giovanni Suergiu e la radiomobile di Carbonia che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell'incidente.

Le polemiche

La notizia dello schianto si presto diffusa nei social anche perché Massa è molto conosciuto in città: era a capo dell'ufficio di gabinetto dell'ex sindaco e attuale assessore del Comune di Carbonia, Giuseppe Casti, «Mi sono recato immediatamente al Sirai per accertarmi delle condizioni, poco prima del trasferimento a Cagliari, – ha detto Casti – speriamo si riprenda il prima possibile». Sui social non sono mancate le polemiche per il fatto che l’incidente è avvenuto in un tratto parallelo alla pista ciclabile che da Carbonia conduce sino all’isola di Sant’Antioco e ad altri centri del Basso Sulcis che possono essere raggiunti in sicurezza senza percorrere le strade trafficate come in quella teatro dello schianto. Ma chi ruota nell'ambiente ciclistico, come Fabrizio Piras della Dimonios Bike, non ci sta: «Non se ne può più, si cerca di dare sempre la colpa ai ciclisti. – dice – Si deve insegnare il rispetto degli utenti più deboli già dalle scuole elementari altrimenti non ne usciremo mai». Sulla stessa linea anche Roberto Cancedda della Asd Carlo Cancedda: «Spero che Luca si riprenda il prima possibile. Purtroppo, se solo si pensasse alle conseguenze che si corrono nell'investire un ciclista, magari si farebbe più di attenzione. Per la questione pista ciclabile, cerchiamo di utilizzarla il più possibile, c’è da tener conto che per poterci entrare siamo costretti a fare qualche tratto di strada aperta al traffico».

