Sassari.
18 settembre 2025 alle 00:14

Bici truccate all’origine di tre incidenti 

Ciclomotori travestiti da bici. L’operazione della polizia locale, martedì sera sotto i Portici Crispo, ha portato al sequestro di undici velocipedi truccati e usati dai rider per le consegne a domicilio. Tutti mezzi che, in principio, erano semplici biciclette a propulsione muscolare, e non a pedalata assistita, su cui erano stati installati dei motori elettrici, anche da 500 watt, collegati al manubrio dove si trovava un potenziometro. Una volta azionato permetteva di accelerare facendo raggiungere anche picchi di quasi 70 km orari ai conducenti e a quelli che, di fatto, si comportavano da ciclomotori senza essere immatricolati come tali. Le bici truccate potrebbero essere stato all’origine di tre incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi tra la città e la periferia.

Emerge tutto dalle indagini degli agenti della polizia localeconcluse con la “retata” di due giorni fa. Le biciclette truccate, la cui potenza è stata mostrata ieri in piazzale Segni, erano prive di assicurazione e coloro che le manovravano, senza casco e patente, mettevano in pericolo se stessi e gli altri. Le sanzioni per i trasgressori sono di 4mila euro per le modifiche e oltre 3mila per quelle specificamente mirate ad aumentare la velocità. Intanto il comandante della polizia locale, Gianni Serra, annuncia controlli a breve anche sull’uso illecito dei monopattini.

