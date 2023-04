Bici rubata in vendita online, coppia nei guai 

Hanno messo in vendita online una bici rubata. Non sapevano però che i carabinieri, ogni volta che c’è una denuncia, monitorano proprio i portali più in voga nella speranza di ritrovare la refurtiva. E così una coppia di Selargius è finita nei guai per l’annuncio pubblicato su Marketplace.

I militari si sono accorti che la bici da corsa proposta a 200 euro, un prezzo molto inferiore al reale valore, era del tutto simile a quella che era stata rubata a un 48enne di Selargius, un autista di mezzi pubblici, che aveva subito denunciato il furto. Proprio l’immediatezza della denuncia ha consentito di avviare le indagini prima che la bici fosse venduta, consentendo di recuperarla. I due coniugi, di 33 e 35 anni, sono stati denunciati per concorso in ricettazione.

Dopo aver visto l’annuncio i carabinieri, coordinati dal maresciallo Daniel Lombardi, hanno deciso di fare una perquisizione presso l'abitazione della coppia, una casalinga e una manovale incensurati. Una volta trovata la bici l’hanno mostrata al derubato, che l’ha subito riconosciuta per alcuni particolari inconfondibili. A quel punto è scattata la denuncia.

Le indagini vanno ora avanti per risalire al ladro della bici che potrebbe averla ceduta alla coppia che poi ha tentato di venderla a prezzo stracciato. Presto gli indagati potrebbero essere convocati dal magistrato inquirente per fornire la loro versione dei fatti.

