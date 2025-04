«Bici inutilizzate, tracciare piste non basta» 

Davanti alle scuole di Paluna, le ruote delle biciclette della postazione di bike sharing sono come intrappolate dall'erba che cresce inesorabile e che si infila tra i raggi, in mezzo ai quali è sbocciata anche una margherita gialla. Un'immagine che stride con l’annuncio del via ai lavori per la nuova pista ciclabile lunga 6 chilometri e al costo di 2 milioni e mezzo di euro (fondi Pnrr) che attraverserà la città partendo da Is Pontis Paris e arrivando sino alla fermata della metro in via delle Camelie.

La polemica

Un progetto col quale l'amministrazione comunale selargina intende incentivare l'uso della bicicletta al posto dell’auto e favorire dunque la mobilità ciclabile con un percorso senza interruzioni e sicuro. Ma che ha portato la minoranza ad aprire una polemica sull’utilità dell’operazione. In particolare è il consigliere Franco Camba, della lista civica “Selargius merita di Più”, a sollevare il caso delle postazioni di bike sharing semi abbandonate. «A Selargius si costruiscono piste ciclabili, ma si abbandonano le biciclette» denuncia «è un segnale evidente che non basta tracciare due linee sull’asfalto per cambiare davvero le abitudini di mobilità».

Camba tiene a precisare di essere «assolutamente favorevole alla mobilità ciclabile» e di essere lui stesso un utilizzatore assiduo della bici, ma, a suo avviso, «manca una visione complessiva, un impegno vero: senza educazione, senza incentivi, senza sicurezza e senza una cultura diffusa della mobilità sostenibile, le piste ciclabili restano deserte e le biciclette arrugginite. Occorre che il Comune faccia la propria parte: se vuole davvero promuovere l’uso della bicicletta, sostenga interventi concreti e coordinati».

Educazione fondamentale

Per l'esponente dell'opposizione, la soluzione è promuovere l’uso quotidiano della bici attraverso campagne di sensibilizzazione, eventi come “Bici in città” e incentivi reali per chi sceglie la mobilità sostenibile: «È fondamentale educare e coinvolgere, partendo dalle scuole, con progetti di “bike to school” e percorsi di formazione sulla sicurezza stradale. Infine, è necessario sviluppare una visione a lungo termine, elaborando un vero Piano della mobilità ciclabile integrato nel Piano urbanistico, per costruire una rete ciclabile pensata non solo per il tempo libero, ma soprattutto per gli spostamenti quotidiani. Senza questi passi, a Selargius da tempo abbiamo solo piste vuote, biciclette abbandonate e troppa erba da tagliare».

