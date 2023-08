Bici elettrica travolta da un’auto: turista ferito 

Stava attraversando la rotonda della zona industriale in sella alla sua bicicletta elettrica ed è stato travolto da una macchina. È successo poco dopo le 13 di ieri all’altezza dell’incrocio tra le vie Baccasara e Sanna.

È un 40enne originario della Lombardia ma residente a Tortolì la persona rimasta lievemente ferita. Ha riportato escoriazioni e contusioni e per accertamenti è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei da un equipaggio del 118 allertato dalla centrale operativa di Sassari.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, ancora tutta da confermare, la bicicletta proveniva dalla zona della Cantina sociale ed è stata centrata da una Renault Clio condotta da una donna di Tortolì. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione cittadina che hanno effettuato i rilievi. Quello accaduto ieri è l’ennesimo incidente in quella rotonda. Sarà forse a causa dell’elevata velocità o della precaria visibilità, sta di fatto che gli incidenti in quel tratto sono diventati una costante. In qualche modo bisognerà lavorare per trovare una soluzione a questa casistica di rilievo. (ro. se.)

