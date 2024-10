Bici e natura, un’estate infinita 

Complice anche il bel tempo d’inizio autunno sono ancora tanti i turisti, soprattutto stranieri, che si possono incontrare in città e in tutta la Planargia, soprattutto appassionati delle due ruote. Il cicloturismo è uno dei settori più importanti del cosiddetto “turismo lento” che consente di allungare notevolmente la stagione estiva e coprire i mesi spalla. Bosa e la Planargia sono sempre state fra le mete preferite da questi vacanzieri. La conferma arriva dagli operatori del settore alberghiero e della accoglienza.

Gli operatori

«Attualmente- evidenzia Guglielmo Macchiavello, titolare della struttura ricettiva Villa Asfodeli di Tresnuraghes- abbiamo un gruppo di 22 ciclisti che arrivano da Australia, Canada e Stati Uniti. La particolarità è che si tratta non di turisti mordi e fuggi ma di persone che pernottano da un minimo di 4 sino a 10 giorni e in qualche caso anche di più. Sono turisti che desiderano avere una vacanza completa fatta di una serie di servizi, non ultimo l’organizzazione di itinerari». Macchiavello osserva che «si muovono in tutta la Planargia ma arrivano fino al Sinis e nell’alto Oristanese per visitare i tesori archeologi di Cabras, Santa Cristina di Paulilatino, Losa ad Abbasanta e le Terme di Fordongianus». E che le strade della Planargia, siano considerate fra le più apprezzate della nostra Isola per un turismo sostenibile e a contatto con la natura lo dicono anche i tour operator del settore. Marcello Usala, organizza vacanze in bicicletta da 20 anni, e non ha dubbi sulle grandi potenzialità offerte da questo segmento del turismo. «La strada litoranea che unisce Bosa ad Alghero – afferma- è uno dei percorsi costieri più spettacolari del Mediterraneo, che riunisce in un unico anello le caratteristiche più ricercate dagli amanti della bicicletta. Per una lunghezza di circa 45 chilometri nel tratto costiero, il percorso si snoda in un sinuoso su e giù, tra panorami mozzafiato sul mare cristallino e sulla costa rocciosa». Oltre alla bellezza dei paesaggi, altri punti di forza «sono la scarsità di traffico motorizzato, la vicinanza all’aeroporto, la disponibilità di ristoranti e alberghi infine il clima mite che lo rende percorribile molti mesi all’anno».

I progetti

Anche l’amministrazione crede molto in questo comparto del turismo. «Esistono due importanti progetti – afferma il sindaco Alfonso Marras- per i quali sono disponibili già le risorse. Si tratta della realizzazione di piste ciclabili e opere di riqualificazione, che interessano la città sino a Bosa marina, Turas e sa Lumenera».

RIPRODUZIONE RISERVATA