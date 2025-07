Bici e monopattini sfrecciano nel corso, esplode la protesta   

In via Dritta ragazzini in bici o in monopattino molto spesso esagerano mettendo a rischio pedoni e chi trascorre la serata ai tavolini del bar. In uno di questi, il “Mia cafè del corso”, qualche notte fa intorno alle 22, una squadra di sbarbatelli pedalatori a tutta birra, ha urtato un cliente del bar. Fortunatamente, oltre le parolacce e le minacce che hanno fatto seguito alle proteste della vittima, tutto è finito lì. Ma è solo l’ultimo di tanti episodi che hanno spinto Irma, titolare del “Mia cafè” e altri cittadini a chiedere al sindaco Massimiliano Sanna un intervento urgente per rispristinare le normali condizioni di tranquillità in via Dritta dove, tra l’altro, è vietato l’uso della bici e dei monopattini sia di giorno che di notte. «Non ne possiamo più –sbotta la titolate del bar “Mia cafè” - È un passaggio continuo di ragazzini che sfrecciano e impennano con le bici creando pericoli per i passanti. Quando ci lamentiamo veniamo aggrediti con parolacce e intimidazioni. Più volte abbiamo segnalato il problema, ma finora niente è cambiato». I cittadini chiedono maggiore vigilanza, bisognerebbe anche sfruttare le immagini delle telecamere pagate dai cittadini per una tranquillità che nel salotto buono della città non sembra esserci. ( a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA