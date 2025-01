Bici e mobilità lenta, la sfida turistica 

Il progetto “Bosa in bici” potrebbe presto prendere forma. Prima l’incarico a un professionista per le proposte progettuali di riqualificazione, innovazione e digitalizzazione dei percorsi ciclabili più suggestivi presenti in città e nel territorio, ora la partecipazione al bando “Bici in Comune” promosso dal ministero dello Sport da cui potrebbero arrivare 80mila euro per finanziare le proposte.

La scommessa

L’amministrazione comunale punta sul cicloturismo non solo per la mobilità urbana, ma anche per la promozione di eventi sportivi e esplorativi che incentivino l’uso della bici, coinvolgendo anche gli ambiti culturali ed enogastronomici locali. Nella delibera approvata dalla Giunta Marras si sottolinea come «con la partecipazione al bando si intende favorire la mobilità ciclistica e del cicloturismo, come strumento per uno stile di vita sano e attivo degli individui». Attraverso le risorse, che si spera vengano assegnate, l’ambizione è valorizzare l’immagine di Bosa come centro di accoglienza turistica e polo culturale. «In quest’ottica, anche il turismo cosiddetto lento – sottolinea il sindaco Alfonso Marras- può rappresentare un importante segmento di crescita non solo per città ma anche per tutto il territorio della Planargia. Ecco perché ci pare utile anche in termini di ricaduta turistica investire sulla mobilità ciclistica, per attirare nel territorio un target di visitatori sempre più ampio e che non si concentri nella sola stagione estiva». Per la realizzazione delle iniziative, il Comune si avvarrà della collaborazione del Comune di Tinnura, dell’Asd Bosa Avventura e della Pro Loco. L’amministrazione di Bosa dovrà cofinanziare l’intervento con 17mila euro per le due annualità. E che le strade della Planargia, siano considerate fra le più apprezzate della nostra isola per un turismo sostenibile e a contatto con la natura, lo confermano anche i tour operator. Marcello Usala, organizza vacanze in bicicletta da 20 anni, e non ha dubbi sulle grandi potenzialità offerte da questo segmento del turismo. «La strada litoranea che unisce Bosa ad Alghero – afferma- è uno dei percorsi costieri più spettacolari del Mediterraneo, che riunisce in un unico anello le caratteristiche più ricercate dagli amanti della bicicletta».

