Bici e carrozze, tutti i divieti 

Si corre domenica a Burcei il primo trofeo "Città di Burcei” di mountain bike, organizzato la Polisportiva burcerese. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comune ha predisposto la chiusura al traffico, dalle 9,30 alle 13, di via don Sturzo, dall’intersezione con via Don Milani a quella con via Don Bosco. Il tutto con l’apposizione di transenne a partire dalle ore 9. Sono esclusi dal divieto i residenti che, si legge nell’ordinanza, dovranno utilizzare la massima prudenza per evitare incidenti o pericoli alle persone.

La via Don Bosco sarà chiusa al traffico veicolare dall’intersezione con la via don Sturzo sempre dalle 9.

Sempre per domenica dalle 13,30 alle 20, per “Burcei in carrozza-Tial”, divieto di sosta nella via don Sturzo, dall’intersezione con la via Roma sino all’intersezione con la via don Bosco. (ant. ser.)

