Bici e camper, ecco aree attrezzate 

Da una parte il mare cristallino del Sinis, dall’altra c’è sa salina manna. Un quadro naturale che per la prima volta si può ammirare però pedalando. La pista ciclabile realizzata a ridosso del lungomare di Putzu Idu è la novità dell’estate sanverese. «I lavori non sono ancora terminati ma è talmente bella che in tanti già ci transitano - spiega l’assessore all’Agricoltura Arturo Carta - A breve verrà installato l’impianto di illuminazione e l'opera a quel punto sarà completata».

La novità

La pista, realizzata in cemento ecologico parte dalla rotatoria di via Zinnigas e arriva fino a Mandriola. L’amministrazione ha speso circa 460mila euro. Risorse finanziate nell’ambito della programmazione territoriale, attraverso l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti.

Strisce blu

Nelle località della marina scatterà il servizio dei parcheggi a pagamento; verranno gestiti da una sola ditta e non da due come accaduto in passato. «Tra non molto verrà pubblicata la gara per dare in affido il servizio - spiega Caria - Pensiamo a un affidamento biennale. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione di Giunta per fare il punto della situazione». Si pagherà da giugno a ottobre nella fascia oraria dalle 8 alle 20 nei 1200 parcheggi, aree in più rispetto allo scorso anno. Strisce blu a Putzu Idu, Mandriola, Sa Mesa Longa, S’Anea Scoada e Sa Rocca Tunda. Le tariffe rispetto allo scorso anno non dovrebbero aumentare.

Non mancheranno ovviamente gli spazi gratis, solitamente a Mandriola, non lontano dal piazzale della chiesa di San Lorenzo, e quelli per i disabili. Anche quest’anno il capitolato d’appalto prevede che la società che si aggiudicherà la gara dovrà gestire anche i servizi igienici della marina.

I camper

A Sa Marigosa invece verrà allestita un’area attrezzata per i camper, sono già a disposizione i punti di carico e scarico delle acque. Ma ci saranno anche docce e servizi igienici realizzati grazie al progetto “Abbelliamo Sa Marigosa”. Buone notizie anche per i turisti che alloggiano nel litorale di San Vero Milis: le tariffe per la tassa di soggiorno non sono stata aumentate. Qualche lamentela sulla presenza di posidonia: utili per proteggere l’ambiente ma fastidiosa per alcuni bagnanti.

