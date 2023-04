Bici e bus, rivoluzione nel traffico 

Aggiornamento necessario considerato che i nuovi interventi come il Centro intermodale, la circonvallazione Ovest, la soppressione dei passaggi a livello e la realizzazione di diverse rotatorie rendono ormai superato lo strumento in vigore, approvato nel 2017.«L’iter è già avviato - ha annunciato il sindaco Massimiliano Sanna - vogliamo dare gambe immediatamente a questo percorso che sarà condiviso con i cittadini: il confronto è fondamentale in previsione di importanti novità come la Zona a traffico limitato nel centro storico».L’incarico è stato affidato dal dirigente del settore Sviluppo del territorio Giuseppe Pinna alla società Leganet di Roma. «Metteremo a disposizione un team di tecnici - ha assicurato il presidente Alessandro Broccatelli - i tempi saranno brevi». L’adozione dei due Piani è prevista tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024.

Più bici e pullman, meno auto e aree pedonali. E ancora efficienza del sistema di mobilità, tutela ambientale, sicurezza stradale e sostenibilità economica. Il Comune fissa i quattro macro-obiettivi, da raggiungere in un arco temporale di dieci anni, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e adeguarsi ai mutati scenari di riferimento delle normative europee. Al via l’iter per la redazione del nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile e del Piano del traffico: il primo è uno strumento di pianificazione strategica di medio-lungo periodo, il secondo invece è di immediata realizzabilità (si prevede un tempo di circa due anni) e punta a potenziare la mobilità delle persone, dei mezzi pubblici eprivati.

Le novità

Il confronto

«Il prossimo passo sarà il coinvolgimento di cittadini, enti ed istituzioni, comunità, associazioni, commercianti e operatori del turismo» ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu. Chiunque potrà presentare proposte, opinioni e progetti sulla viabilità . Sarà costituito anche un gruppo di lavoro inter-assessoriale. «La proposta di piano - ha spiegato Gabriele Astolfi, esperto di progettazione urbanistica di Leganet - sarà predisposta anche grazie ai contributi della fase di ascolto». Un secondo stadio sarà dedicato all’analisi dell’offerta e dalla domanda di trasporto con l’individuazione dei punti di forza e debolezza del sistema della mobilità comunale.

Mobilità lenta

Il terzo momento sarà dedicato all’orientamento e alla consultazione sulla qualità e l’offerta del trasporto pubblico, sui percorsi dedicati alla mobilità dolce e soprattutto a quella ciclopedonale, sulle zone a traffico limitato e sulla mobilità condivisa, la logistica e la sicurezza stradale. «Interveniamo sulla mobilità sostenibile di persone e merci per il ruolo centrale che questo tema occupa nel sistema sociale odierno – ha aggiunto il primo cittadino - La mobilità è fattore chiave per lo sviluppo socio-economico. E gli adeguati strumenti di pianificazione sono determinanti per migliorare e garantire l’accessibilità ai luoghi e ai servizi. In questa nuova visione cittadina sarà inserito anche il progetto della pista ciclabile tra la zona del Foro Boario e Silì, attualmente in stand-by». L’ultima fase sarà quella prettamente politica: ci sarà un passaggio in Giunta, poi in commissione e infine nell’Aula degli Evangelisti per l’approvazione definitiva dei documenti.

