Villacidro.
26 novembre 2025 alle 00:20

Bici e alpinismo: da Capo Nord al Monte Bianco 

Il 21enne Alberto Murgia racconta la sua passione per le avventure in alta quota

Pedalare fino a Capo Nord: fatto. Raggiungere in bici il Monte Bianco e scalarlo: fatto anche questo. A 21 anni, Alberto Murgia da Villacidro ha già accumulato un bel bagaglio di esperienze da raccontare ma non si accontenta: qualche settimana fa il giovane villacidrese ha compiuto un nuovo viaggio insieme all’amico Lorenzo Barone. «In montagna – spiega – si va in due: ci si lega e ci si affida l’uno all’altro». Partiti in bici da Torino, Murgia e Barone hanno raggiunto un’area montana in Francia per praticare alpinismo. Durante il percorso i due hanno raggiunto una cima di circa 3.900 metri, dopodiché il giovane villacidrese ha tentato anche una seconda vetta, arrivando in solitaria fino a circa 3.670 metri. Ora valuta nuove mete, seguendo condizioni e possibilità.

I rischi e la lucidità

La passione per le avventure in alta quota è cominciata presto: «Ho iniziato a 16 anni con escursioni e uscite in bici. Poi sono arrivati i percorsi più impegnativi e l’arrampicata: l’alta montagna era uno dei miei sogni», racconta. Sogno realizzato in varie tappe: il viaggio in bici fino a Capo Nord, trekking in Norvegia e in Corsica, il "Selvaggio Blu” affrontato da solo. «Esperienze come queste ti aiutano a restare lucido e a valutare i rischi», dice.

In cima alle Alpi

Certo, arrivare in cima al Monte Bianco insieme ad Antonio Pinese, 33 anni, di Nuoro, è stata un’impresa: partiti da Villacidro nel giugno dell’anno scorso con l’idea di costruire l’esperienza giorno per giorno, quattro mesi dopo i due hanno raggiunto la montagna più alta d’Italia. Il traguardo non era stato prestabilito. L’obiettivo era provare l’alpinismo di alta quota e salire alcune cime oltre i quattromila metri; solo una volta arrivati in Valle d’Aosta con le loro bici, il progetto aveva iniziato a prendere forma tra le prime salite, l’adattamento alla quota e l’alpinismo. A quel punto l’idea di tentare la vetta più alta delle Alpi è diventata concreta.

Corde e moschettoni

La vera novità era il terreno invernale. Una base, ovviamente, c’era già: «Avevamo già fatto arrampicata su roccia: corde, moschettoni e manovre erano cose che conoscevamo».

Per colmare il resto, studio e gradualità: libri, video, attrezzatura acquistata con attenzione e poi le prove sul campo «partendo da difficoltà semplici», prima delle pareti più difficili.

L’allenamento fisico si è costruito lungo il viaggio: giorni di pedalate, dislivelli quotidiani, acclimatamento oltre i tremila metri.

Zaini pesanti e bivacchi

Arrivati a Chamonix, capitale francese dell’alpinismo, il piano di Murgia e Pinese è cambiato ancora. Le alte temperature avevano reso impraticabili le vie normali del Bianco, sconsigliate anche dai rifugi: «Ci dicevano di rimandare all’anno successivo. La prima reazione è stata cercare un’alternativa sicura per le nostre capacità».

Dopo giorni di studio e una finestra di maltempo che ha migliorato la stabilità, i due hanno scelto un itinerario di oltre 100 chilometri, 10mila metri di dislivello e cinque notti fuori, in totale autonomia.

«Affrontare la montagna ad armi pari dà più soddisfazione», confida Murgia. Nessuna navetta per accorciare il percorso, nessun rifugio: solo zaini pesanti e bivacchi improvvisati.

La vetta arriva dopo una traversata lunga e impegnativa: il punto più alto delle Alpi ripaga settimane di preparazione. Fino alla prossima avventura.

