Bici contro auto, ferita una 35enne  

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri mattina in città. Secondo qaunto accertato dagli agenti della polizia locale, la 35enne era in sella alla sua bici e avrebbe attrvaersato l’incrocio fra via Brunelleschi evia Beato Angelico contromano. Proprio in quel momento proveniva un furgoncino diretto verso via Diaz e l’impatto è stato inevitabile: la donna è finita a terra, è stata subito soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno accompagnata al San Martino per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani.

