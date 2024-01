Bici a noleggio, il flop del servizio 

Le tracce di una delle grandi promesse della mobilità del futuro si scorgono in una quarantina di postazioni in città, all’angolo di marciapiedi e accanto a una fermata dell’autobus, ora abbandonate. Il vento sul mondo cagliaritano del bike sharing (integrato con la possibilità di utilizzare i bus e non lontano dalle postazioni di car sharing) ha soffiato neanche tanto forte, per la verità, per meno di sei anni in città. Arrivato nel 2017 con le prime dieci postazioni, cresciute fino a oltre 40 un anno fa grazie a un investimento di oltre 300mila euro, Cabubi (acronimo quasi esotico di Cagliari in bus e in bici) era la l’idea delle ultime due amministrazioni che rendeva la città a portata di “mobilità dolce”. Centinaia di utenti iscritti al servizio, le nuove due ruote a “flusso libero” (70 dovevano essere a pedalata assistita) avrebbero dovuto invadere la vie della città e scalare i gusti dei cagliaritani con quel senso di libertà assoluta regalato dalla possibilità di spostarsi senza le ansie del traffico e parcheggiare i mezzi un po’ ovunque. Per un po’ di tempo, per poco, in verità, è stato così. Alla fine, infatti, l’innovazione ha faticato a consolidare l’effetto novità. E così, oggi, gli stalli di Cabubi (130 in tutta la città) sono lo scheletro di quello che un tempo erano: ruggine, graffiti, atti vandalici e, ovviamente, nessuna bici più a disposizione.

Lo stop

Tutto fermo, quindi. Il servizio di bike sharing in città è terminato lo scorso giugno, dopo la scadenza della concessione del raggruppamento temporaneo di imprese formato da Playcar (e Ctm, ma solo per la parte dei bus) che ne gestiva (bene) il servizio. A quel punto, il Comune ha immediatamente pubblicato il nuovo bando al quale, però, ha partecipato solo una società, segno che il servizio di micromobilità non è (per quale ragione?) così appetibile per chi lo gestisce. In questi giorni gli uffici della Viabilità stanno effettuando le verifiche di legge sulla documentazione presentata. «Il bando non è stato ancora aggiudicato perché stanno verificando se esistono sono intoppi burocratici», e amministrativi, «o meno», spiega l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. «Conclusa questa fase delle valutazioni, la decisione finale verrà assunta in tempi brevissimi», aggiunge. Con due possibilità: o si assegna il bando e il servizio di bike sharing riparte oppure bisognerà ricominciare daccapo. Tradotto: scrivere un altro bando e pubblicare una nuova gara. Con la speranza che la prossima volta siano di più le società interessate.

La strategia

Palazzo Bacaredda non ha mai rinunciato al servizio di micromobilità del bike sharing. Prova ne sia quel piano operativo per Cagliari, aggiornato al maggio 2023, che tra le altre cose prevedeva un upgrade tecnologico, ovvero una piattaforma capace di dialogare con un lucchetto tecnologico presente in ogni bici e dotato di sistema di comunicazione bluetooth, gps, accelerometro e «l’installazione di postazioni con rastrelliera e catena, munite di telecamera di videosorveglianza». Di fatto, però, oggi, l’eredità di quel progetto sono soltanto rastrelliere vuote, alcune persino posizionate in mezzo ai marciapiedi e di ostacolo al passaggio di passeggini e carrozzine. «Le richieste per utilizzare le bici in città a noleggio non mancano», afferma l'assessore Mereu, e questo dice che una certa vitalità il bike sharing ce l’ha eccome. «Per questo motivo», conclude, «lavoriamo per definire il più presto possibile la procedura di gara e riattivare così il servizio».

