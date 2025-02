Biblioteche, porte riaperte 

Dopo lo stop scattato lo scorso settembre, legato dall’assenza di una stazione appaltante nella Comunità montana Barbagia-Mandrolisai, ora il servizio bibliotecario del territorio è pronto a ripartire, interessando i 12 Comuni rimasti scoperti con la preoccupazione di amministratori e operatori del settore.

La gara d’appalto è stata portata a termine con l’affidamento l’8 gennaio alla società Ali di Cagliari, per oltre 400 mila euro, per un primo anno con possibilità di rinnovo a partire dai prossimi mesi. Fondamentale l’accordo raggiunto con la Comunità montana del Nuorese, divenuta stazione appaltante fronteggiando le carenze d’organico dell’ente con sede a Sorgono.

Le reazioni

«Siamo soddisfatti di questo importante risultato - commenta Paolo Fontana, assessore alla cultura della Comunità montana Barbagia-Mandrolisai e sindaco di Aritzo - è frutto dell’impegno instancabile dei nostri uffici che, seppur sguarniti, hanno dato il massimo per arrivare a questa fase in cui è stato fondamentale il supporto della Comunità montana del Nuorese che ha bandito la gara, sostenendoci».

I lavoratori

Salvi anche gli 11 lavoratori della cooperativa che saranno reintegrati negli sportelli territoriali, salvo ricorsi entro martedì. «Auspichiamo di poter arrivare alla firma degli atti finali già mercoledì - dice Fontana - arrivando alla riapertura delle biblioteche già da lunedì 17. È un passaggio importante per il nostro territorio, dove la cultura riveste da sempre un ruolo essenziale che puntiamo a difendere e preservare”.

Gli sportelli

Spiega Pierandrea Costa, amministratore delegato Ali: «Avevamo gestito il servizio sul territorio da settembre 2023 a maggio 2024, apprezzando la forte vocazione culturale della Barbagia-Mandrolisai. Siamo felici di riprendere con le iniziative culturali che avevamo avviato nella precedente gestione, mettendo al centro la promozione della lettura e aprendo degli sportelli di prenotazione sanitaria, come stiano facendo in alte zone dell’Isola».Aggiunge: «In questo modo le biblioteche divengono non solo luogo di cultura, ma anche fulcro della difesa del diritto alla salute, abbattendo le distanze per la popolazione anziana e non solo. Puntiamo a lavorare al fianco del territorio, con le scuole attuando idee che riavvicinino i giovani alla lettura».

Anche Franco Zedde, sindaco di Sorgono, saluta la ripresa del servizio bibliotecario con soddisfazione: «Non aspettiamo altro che poter vedere la biblioteca del nostro paese e quelle dei centri vicini rianimate da buona cultura, abbracciando intere generazioni».

