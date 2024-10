Biblioteche, piccoli lettori crescono 

Occhi vispi, sguardo curioso e deciso e una sfrenata passione per i libri. Fantasy, ma anche romanzi illustrati e fumetti che divora in poche settimane. «La biblioteca è uno dei miei posti preferiti», racconta Mattia, il baby lettore di appena 7 anni con il record di libri presi in prestito a Selargius: 241 in un anno. E come lui anche altri bimbi che vivono in città, come Gaia e Alice, due sorelle fra le frequentatrici più assidue della biblioteca ragazzi di piazza Si ‘e Boi. «Uno spiraglio di luce per la cultura e il mondo della lettura in generale», commenta la responsabile del sistema bibliotecario selargino Antonella Demurtas.

Gli appuntamenti

L’ora del racconto il martedì pomeriggio è diventata ormai un appuntamento irrinunciabile per il piccolo Mattia, sempre presente al secondo piano della sede comunale accanto alla storica ciminiera di via Gallus. «Lo abbiamo portato qui per la prima volta quando aveva quattro anni», raccontano i genitori, Manuele Pilloni e Alexandra Souza, «così è nato il suo amore per la lettura». Complice anche l’edizione speciale di Topolino dedicata ai Giganti di Mont’e Prama, ricevuta in regalo pochi mesi fa. Il suo libro preferito però ha come protagonista un omonimo della sua età, “Mattia e il nonno”, letto a casa con mamma e papà nel giro di un mese. Uno dei tanti testi presi in prestito e letti nell’arco dello scorso anno, quando ancora aveva sei anni: 241 in tutto. «Legge tanto, ma ha anche la passione per il disegno», dice la coppia. La principale fonte di ispirazione sono i calciatori, l’altra sua grande passione con il cuore che batte per la squadra del Brasile, Paese d’origine di mamma Alexandra. E poi c’è il calcetto che lo impegna ogni settimana, oltre alla scuola.

Nella classifica dei baby lettori di Selargius ci sono anche due sorelle, Giada di 8 anni, e Alice di 5, per ciascuna decine di libri presi in prestito per le letture condivise la sera con i genitori. “Una routine che si è trasformata in passione”, dice la madre Micaela Gaias, “Giada ormai ha spiccato il volo e legge in autonomia, Alice è nella buona strada ed è sempre felice quando viene qui”. Lo dimostra il suo sorriso stampato mentre si aggira fra gli scaffali della biblioteca, incuriosita da quei libri che profumano di vita vissuta e di futuro.

Gli anziani

Nella top ten dei lettori c’è anche qualche ultrasettantenne e qualche selargino di mezza età che frequentano la mediateca di via Sant’Olimpia, oltre a quelli della biblioteca di Su Planu. «La media è di 1.600 prestiti al mese, a dimostrazione dell'importanza che le biblioteche ricoprono nel territorio», sottolinea la responsabile Demurtas. «Inoltre», aggiunge, «per garantire una lettura senza barriere, nelle tre biblioteche sono disponibili audiolibri, libri a grandi caratteri per ipovedenti, e ad alta leggibilità anche per bambini e ragazzi». Un sistema urbano che funziona «grazie al grande lavoro della responsabile e delle bibliotecarie presenti, con il supporto del Comune», commenta l’assessora alla Cultura Sara Pilia, «consapevoli che la lettura sia un'opportunità di apprendimento e crescita personale».