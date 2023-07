Biblioteche, ok all’affidamento urgente per la gestione 

Nuova gestione per il sistema bibliotecario urbano di Selargius, dopo la risoluzione del contratto con il vecchio gestore sottoposto a liquidazione giudiziale dal Tribunale.

Un affidamento urgente di sei mesi a una nuova ditta - di Cagliari - sino a fine anno per garantire continuità del servizio, nel frattempo gli uffici del Comune lavoreranno alla gara per una gestione triennale. Il nuovo gestore dovrà garantire una serie di servizi fissi finanziati con fondi regionali: l’apertura al pubblico della biblioteca centrale di via Sant’Olimpia per 36 ore settimanali, di cui almeno 15 serali come da orario al pubblico stabilito dal sindaco, 25 ore per la sede decentrata di Su Planu, sempre con 15 ore serali.

Ma anche l’apertura della biblioteca ragazzi di piazza Sì ‘e Boi. E sarà di nuovo possibile chiedere il prestito dei libri, così come la restituzione e la consultazione, servizi sospesi nelle ultime settimane.

Le altre iniziative saranno finanziate dal Comune: dagli incontri letterari con i ragazzi, alle attività culturali in collaborazione con l’amministrazione comunale, sino al servizio custodia e assistenza durante gli orari di apertura delle sedi della biblioteca, compresa quella più periferica di Su Planu.

RIPRODUZIONE RISERVATA